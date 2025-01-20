Batshuayi gidiyor mu? Batshuayi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

Galatasaray'da Icardi'nin yokluğunda Michy Batshuayi'nin performansı tartışma yaratırken, golcü arayışlarının hızlandığı belirtildi. Batshuayi'nin son dönemdeki formsuzluğu endişe yaratırken, yönetimin de tecrübeli forvet için gelecek teklifleri değerlendirmeyi düşündüğü öğrenildi. Batshuayi gidiyor mu? Batshuayi Galatasaray'dan ayrılacak mı?

BATSHUAYİ GİDİYOR MU?

Ligde geride kalan 20 haftada 5 kez fileleri havalandıran Michy Batshuayi, son dönemdeki formsuzluğu nedeniyle de endişe yarattı.

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Milliyet'in haberine göre, yıldız futbolcuya yapılan tekliflerin de değerlendirilmesi fikri, yöneticiler arasında konuşulmaya başlandı. Belçikalı forvet, takımdan ayrılabilir.