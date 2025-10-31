Anadolu Efes ile Baskonia, Euroleague'de kozlarını paylaşacak. Sporseverler, mücadeleyi canlı takip edebilmek için maçın yayın bilgilerini, saatini ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini merak ediyor. Peki, Baskonia Anadolu Efes maçı ne zaman, hangi kanalda, CANLI izleme linki var mı?

BASKONIA - ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

THY Euroleague heyecanı kapsamında Baskonia ile Anadolu Efes kozlarını paylaşıyor. Karşılaşma, S Sport ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

S SPORT PLUS CANLI MAÇ YAYINI VE İZLEME BİLGİLERİ

Baskonia - Anadolu Efes mücadelesini S Sport Plus platformu üzerinden canlı takip edebilirsiniz. Yayın, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yapılacaktır.

S SPORT CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Maçı S Sport kanalında da izlemek mümkün olacak. S Sport;

• Kablo TV: 240. kanal

• Tivibu: 73. kanal

• Turkcell TV+: 77. kanal

• Vodafone TV: 11. kanal

üzerinden yayın yapmaktadır. Ayrıca Türksat uydusu ve internet aracılığıyla da şifreli yayın olarak izlenebilir.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Baskonia ile Anadolu Efes arasındaki karşılaşma, 31 Ekim Cuma günü oynanacak.

MAÇ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

THY Euroleague'deki bu önemli mücadele, 22:30'da başlayacak.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

Baskonia - Anadolu Efes maçı, İspanya'nın Vitoria-Gasteiz kentinde bulunan Fernando Buesa Arena'da oynanacak.