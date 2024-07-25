Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç? Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde La Fiorita ile karşı karşıya geliyor. Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç merak ediliyor. Başakşehir La Fiorita canlı maç anlatımı ve Başakşehir La Fiorita maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Detaylar haberimizde...

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI KAÇ KAÇ?

Başakşehir La Fiorita maçı 6-1'lik Başakşehir üstünlüğü ile sona erdi.

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI CANLI YAYIN

Başakşehir La Fiorita maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI SAAT KAÇTA?

Başakşehir La Fiorita maçı saat 20.45'te başlayacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI NE ZAMAN?

Başakşehir La Fiorita maçı bu akşam saat 20.45'te oynanacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI HANGİ KANALDA?

Başakşehir La Fiorita maçı TRT 1'den canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LA FİORİTA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Başakşehir La Fiorita maçı İstanbul'da, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.