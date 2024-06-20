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BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bugün bankalar açık mı?

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BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bugün bankalar açık mı? Bankaların çalışma saatleri ve durumları hakkında bilgi arayan vatandaşlar, 'Bankalar ne zaman açılacak?' sorusuna yanıt arıyorlar. İşte bankaların bugünkü çalışma durumu hakkında detaylar.

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla resmi tatile giren kamu ve özel bankaların ne zaman açılacağı, işlemlerini halletmek isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Bayram nedeniyle kapalı olan bankaların açılış tarihi sıkça soruluyor. Peki, bankalar ne zaman açılacak ve bugün açık mı? 9 günlük tatil süresince bankalar hizmet verecek mi? BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?Bugün bankalar açık mı? İşte merak edilenler...

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK?

9 günlük tatil izninden devlet memurları, belediye görevlileri ve devlet sahne sanatçıları yararlanacak. Bankalar ise resmi tatil günleri dışında hafta içi kesintisiz hizmet sunmaya devam edecek. Bu nedenle 20 Haziran Perşembe ve 21 Haziran Cuma günleri banka işlemleri yapılabilecek.

BANKALAR NE ZAMAN AÇILACAK? Bugün bankalar açık mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

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