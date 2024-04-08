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Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri!

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Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri! soruları gündeme geliyor. Yeni haftanın ilk gününde banka işlemleri olan vatandaşlar ise bugün banka şubelerinin açık olup olmayacağını merak ediyor. 8-9 Nisan tarihlerinde banka şubelerinin bugün ve Arefe günü açık olup olmayacağı konusunda bilgi arayışı sürüyor. Peki, 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu?

8 NİSAN BANKALAR ÇALIŞIYOR MU?

Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte Pazartesi ve Salı günleri kamu çalışanları için idari izin kapsamına alındı. 8 Nisan Pazartesi günü özel bankaların şubeleri normal çalışma saatleri içinde hizmet vermeye devam edecek. 9 Nisan Salı günü ise Arefe günü olması nedeniyle banka şubeleri yarım gün açık olacak. Bayram süresince kapalı olan banka şubeleri, 15 Nisan Pazartesi günü yeniden hizmete açılacak.

Bankalar bugün açık mı? 8-9 Nisan Bankalar çalışıyor mu? Bankaların mesai saatleri!

EFT HAVALE VE FAST İŞLEMLERİ ÜCRETSİZ Mİ?

Bugün, 8 Nisan, bankaların cep şubeleri üzerinden gerçekleştirilen işlemler normal zaman diliminde ücretsiz olarak yapılabilecek. Bu işlemler, mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilebilecek ve 9 Nisan saat 13:00'e kadar devam edecek. FAST işlemleri ise her gün ve her saat diliminde para transferi imkanı sunmaya devam edecek. Ancak, tatil süresince FAST işlemlerinde ücret alınması beklenmekte.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

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