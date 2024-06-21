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BANKALAR AÇIK MI 21 HAZİRAN 2024? Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı?

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BANKALAR AÇIK MI 21 HAZİRAN 2024? Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? 21 Haziran 2024 tarihinde bankaların çalışma durumları merak konusu oldu. Banka müşterileri, işlemlerini gerçekleştirebilmek için bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki, bankalar bugün açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı tatilinde bankalar kapalıydı. Ancak bugün, yani 21 Haziran 2024 tarihinde özel ve kamu bankalarının açık olup olmadığı araştırılıyor. BANKALAR AÇIK MI 21 HAZİRAN 2024? Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı? İşte ayrıntılar...

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Evet, bugün bankalar açık. Kurban Bayramı tatili, 2 günlük idari izinle birlikte 9 güne çıkarılmıştı. Bu idari izin sadece kamu kurumları çalışanlarını kapsıyor. Özel sektör bankaları ise bu izin kapsamında değil, bu nedenle bayram sonrası, yani 20-21 Haziran tarihlerinde açık olmaları bekleniyor.

BANKALAR AÇIK MI 21 HAZİRAN 2024? Bugün bankalar çalışıyor mu, açık mı?

Kaynak: Haberler.com / Gündem

21 Haziran Banka Gündem Gündem Finans Ekonomi Haberler

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