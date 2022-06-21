Balkan Ninnisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?
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TRT 1'in yeni dizisi Balkan Ninnisi bugün 1. bölümüyle ekranlara geldi. 1. bölümünün ardından izleyiciler Balkan Ninnisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? merak ediyor. İşte detaylar...
Balkan Ninnisi, Türk yapımı televizyon dizisi. Dizinin başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey yer almaktadır. Balkan Ninnisi 2. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Balkan Ninnisi 2. yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Balkan Ninnisi son bölümde neler oldu?
Balkan Ninnisi 1. bölümünün ardından 2. bölüm fragmanı yayınlandı.
BALKAN NİNNİSİ 2. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
Vardar Nehri'nin ikiye böldüğü, Taş Köprü'nün birleştirdiği, Makedonya'nın başkenti Üsküp'te geçen imkânsız bir aşk hikayesini anlatan "Balkan Ninnisi" yakında TRT 1 ekranlarına gelecek.
Farklı milletlere mensup iki gencin imkânsız aşkı…
"Balkan Ninnisi", tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp'te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.
Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtacak "Balkan Ninnisi"nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca üstleniyor.
Erdal Özyağcılar : Süleyman
Özlem Türkad : Neriman
Merih Öztürk : Jovanka
Emre Bey : Ertan
Gözde Çığacı : Gülsüm
Hakan Boyav : Daniel
Suzana Akbelge
Deniz Gürkan : Gülbahar
Erman Saban : Hayati
Sarp Bozkurt : Arif
Süleyman Kara : Mustafa
Mustafa Jašar
Kaan Turgut : Pavel
Bedija Begovska
Elyesa Kaso
Can Kolukısa
Filiz Ahmet
Slagana Vujosevic