Bakayoko kimdir, mevkisi ne? Bakayoko kaç yaşında, nereli? Bakayoko Galatasaray'a mı geliyor?

Transfer sezonunda yaptığı transferler ile gündeme düşen Galatasaray ekibi Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızla devam ediyor. Futbol heyecanı sürerken konuşulan transfer haberleri ise futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bakayoko'nun adının Galatasaray ile anılmasının ardından Bakayoko kimdir, mevkisi ne? Bakayoko kaç yaşında, nereli? Bakayoko Galatasaray'a mı geliyor? soruları aratıldı.