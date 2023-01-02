Bakayoko kimdir, mevkisi ne? Bakayoko kaç yaşında, nereli? Bakayoko Galatasaray'a mı geliyor?
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Transfer sezonunda yaptığı transferler ile gündeme düşen Galatasaray ekibi Süper Lig'de şampiyonluk yarışına son hızla devam ediyor. Futbol heyecanı sürerken konuşulan transfer haberleri ise futbolseverleri heyecanlandırıyor. Bakayoko'nun adının Galatasaray ile anılmasının ardından Bakayoko kimdir, mevkisi ne? Bakayoko kaç yaşında, nereli? Bakayoko Galatasaray'a mı geliyor? soruları aratıldı.
Galatasaray'ın Bakayoko ile ilgilenmesi iddialarının ardından futbolseverler ve Galatasaray taraftarları arama motorlarında Bakayoko kimdir, mevkisi ne? Bakayoko kaç yaşında, nereli? Bakayoko Galatasaray'a mı geliyor? sorularını araştırdı. İşte tüm merak edilenler...
BAKAYOKO KİMDİR?
Tiémoué Bakayoko (d. 17 Ağustos 1994), orta saha pozisyonunda görev yapan Fildişi Sahili asıllı Fransız futbolcudur. Serie A takımlarından Milan'da forma giymektedir.
Profesyonel kariyerine 2012 yılında Rennes B takımında başladı. Daha sonra sırasıyla Rennes, Monaco, Chelsea, Milan, Monaco, Napoli ve Milan takımlarında forma giydi.
Sizce dünyanın gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu hangisi?— Haberler.com (@Haberler) December 30, 2022