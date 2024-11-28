AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor? AZ hangi takım, açılımı ne?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'a konuk olacak. AFAS Stadı'nda TSİ ile 20.45'te başlayacak karşılaşmayı Romanya Futbol Federasyonundan hakem Horatiu Fesnic yönetecek. Müsabaka, TRT 1'den canlı yayınlanacak.AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Alkmaar Zaanstreek, kısaca AZ ya da bilinen adıyla AZ Alkmaar, Hollanda'da bir futbol kulübü. 1967 yılında kurulan kulüp maçlarını Alkmaar'daki 17.023 kişilik AFAS Stadion'da oynar. İlk Hollanda ligi şampiyonluğunu 1981 yılında elde etmiştir. 2006-07 sezonunda son haftaya önde girmesine rağmen son maçta yenilerek şampiyonluğu kaybetmiştir. 2008-09 sezonunda ikinci şampiyonluğunu kazanmıştır.

Not: Uyruk bilgisi futbolcuların FIFA uygunluk kurallarınca oynayabileceği millî takımı gösterir. FIFA kuralları haricinde başkaca uyruğa da sahip olabilirler.