AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

UEFA Avrupa Ligi dördüncü haftasında yarın AZ Alkmaar'la deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe'de yardımcı antrenör Zeki Murat Göle, iyi bir takımla karşılaşacaklarını ve kendilerini iyi bir maçın beklediğini söyledi. Peki, AZ Alkmaar hangi ülkenin takımı, hangi ligde oynuyor?

AZ ALKMAAR HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Alkmaar Zaanstreek, kısaca AZ ya da bilinen adıyla AZ Alkmaar, Hollanda'da bir futbol kulübü. 1967 yılında kurulan kulüp maçlarını Alkmaar'daki 17.023 kişilik AFAS Stadion'da oynar. İlk Hollanda ligi şampiyonluğunu 1981 yılında elde etmiştir. 2006-07 sezonunda son haftaya önde girmesine rağmen son maçta yenilerek şampiyonluğu kaybetmiştir. 2008-09 sezonunda ikinci şampiyonluğunu kazanmıştır.