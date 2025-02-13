AZ Alkmaar Galatasaray maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! AZ Alkmaar Galatasaray golleri kim attı, canlı maç anlatımı!
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AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI KAÇ KAÇ?
AZ Alkmaar Galatasaray maçı 1-1'lik eşitlikle devam ediyor. Maçta ilk yarı oynanıyor.
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE
AZ Alkmaar Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. AZ Alkmaar Galatasaray maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
AZ Alkmaar Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.
AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?
AZ Alkmaar Galatasaray maçı Alkmaar'da, AFAS Stadyumu'nda oynanacak.