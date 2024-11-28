AZ Alkmaar Galatasaray 11'i! Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var?

AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu ilk 11! Galatasaray bu akşam AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi maçına çıkacak. Galatasaray'ın AZ Alkmaar ile oynayacağı maçın 11'leri ve yedekleri belli oluyor. AZ Alkmaar Galatasaray ilk 11 esame listesi asıldı. Peki, Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var, yedekler kimler? İşte AZ Alkmaar Galatasaray maç kadrosu ilk 11!

AZ ALKMAAR GALATASARAY İLK 11

AZ Alkmaar Galatasaray ilk 11'leri belli oldu:

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Penetra, Koopmeiners, Moller Wolfe, Clasie, Mijnans, Buurmeester; Lahdo, Van Bommel, Parrott.

Galatasaray: Muslera, Davinson, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen.

Sarı-kırmızılı ekipte Arjantinli yıldız Mauro Icardi, Senegalli Ismail Jakobs, milli oyuncu Kaan Ayhan ve Macar Roland Sallai yarınki müsabakada forma giyemeyecek.

Kaan Ayhan, Mauro Icardi ve Ismail Jakobs, yaşadığı sakatlık sebebiyle yarınki müsabakada oynayamayacak. UEFA'ya nihai kadronun bildirilmesinden sonra transfer edilen Roland Sallai ise listeye kayıt ettirilmediği için AZ Alkmaar maçı kadrosunda olmayacak.

AZ ALKMAAR GALATASARAY YEDEKLER

Galatasaray'ın AZ Alkmaar maçı yedekleri belli oldu:

Batuhan, Günay, Kerem, Berkan, Ziyech, Jelert, Ali, Kadir, Berat, Yalın, Efe, Metehan

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

AZ Alkmaar Galatasaray maçını TRT 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. AZ Alkmaar Galatasaraymaçını TRT 1'in yanı sıra tabii Spor'dan da izleyebilirsiniz.

AZ ALKMAAR GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AZ Alkmaar Galatasaray maçı saat 20.45'te başlayacak.