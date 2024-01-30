Aysu elendi mi? Survivor Aysu neden yok, soruları Survivor izleyicilerinin son günlerde en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Dokunulmazlık oyunu ve ödül oyunlarında gösterdiği performansla dikkatleri çeken Aysu konseyler de sözleri ile ilgi odağı oluyor Peki, Aysu elendi mi? Survivor Aysu neden yok 2024?

SURVİVOR AYSU KİMDİR?

Aysu Keskin, 15 Mayıs 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk basketbolunun başarılı isimlerinden biri olarak bilinen Aysu Keskin, 177 cm boyundadır. Basketbol kariyerine Genç Milli Takım'da başlayan Aysu Keskin, yetenekleriyle dikkat çekmiş ve Uludağ Basket Nilüfer BSD takımında profesyonel kariyerine devam etmiştir.

Kariyerine Genç Milli Takım ile başlamış olan Aysu Keskin, daha sonra birçok farklı takımda başarılı performanslarıyla tanınmıştır. Kariyeri boyunca TED Ankara Kolejliler, Ordu, Tosyalı, Samsun, Bursa Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi, Samsun Basketbol İhtisas, İzmit Belediye Spor Kulübü gibi önemli takımlarda forma giymiş ve takımlarına önemli katkılarda bulunmuştur.

Survivor Aysu elenmedi, yarışmaya devam ediyor.