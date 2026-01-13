Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Gayrimenkulde yıllardır süren "tapuya düşük bedel yazdırma" alışkanlığı 2026'da sıkı denetim ve dijital doğrulama adımlarıyla daha görünür hale geliyor. Hem tapu harcı hesabında beyan edilen tutar hem de satış ilanı süreçlerinde e-Devlet üzerinden yetkilendirme öne çıkacak.

EV ALACAKLAR VE SATACAKLAR DİKKAT! TAPUDA YENİ DÖNEM

2026 itibarıyla gayrimenkul satışlarında "gerçek satış bedeli" ile tapuda beyan edilen tutar arasındaki uyumsuzluklar daha yakından izlenecek. MASAK kaynaklı para transferi denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla, satış bedelinin bankacılık işlemleri ve resmi kayıtlarla uyumlu olması beklentisi güçleniyor.

TAPU HARCI YİNE YÜZDE 4: HESAPLAMADA BEYAN ESAS

Tapu harcı oranı uygulamada toplamda satış bedelinin yüzde 4'ü olarak (genellikle alıcı-satıcı arasında paylaşım yapılarak) tahsil edilmeye devam ediyor. Yeni dönemde risk, "rayiç bedelin biraz üzeri" gibi düşük beyanlarla harcı azaltma girişimlerinin daha kolay tespit edilebilir hale gelmesi.

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ DEVAM EDİYOR, TUTAR TEK RAKAM DEĞİL

Tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli 2026 tarifesiyle güncellendi. Ancak bu ücret, her işlem için tek bir sabit rakamdan ziyade tarife ve "yöresel katsayı" gibi unsurlara göre değişebiliyor; güncel kalemler TKGM'nin yayımladığı resmi tarife cetvelinde yer alıyor.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN E-DEVLET YETKİSİ OLMADAN İLAN YOK

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmazını satmak isteyen malikler emlak işletmesine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi verebiliyor. Bu yetkilendirme olmadan ilan girişinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem; sahte ilan, mükerrer ilan ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalara göre, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanları dahil olmak üzere satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamasının zorunlu şekilde devreye alınması planlanıyor.