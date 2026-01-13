Haberler

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu

Tapuda uyanıklık devri bitti! Ay başında başlıyor, artık zorunlu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026'da satış bedeli–kayıt uyumsuzlukları daha sıkı izlenecek; tapu işlemlerinde "gerçek satış" bedelinin beyan edilmesi zorunlu olacak. 1 Şubat 2026'dan itibaren ise EİDS kapsamında e-Devlet yetkilendirmesi olmadan satılık taşınmaz ilanı yayımlanmasının önüne geçilmesi hedefleniyor.

Gayrimenkulde yıllardır süren "tapuya düşük bedel yazdırma" alışkanlığı 2026'da sıkı denetim ve dijital doğrulama adımlarıyla daha görünür hale geliyor. Hem tapu harcı hesabında beyan edilen tutar hem de satış ilanı süreçlerinde e-Devlet üzerinden yetkilendirme öne çıkacak.

EV ALACAKLAR VE SATACAKLAR DİKKAT! TAPUDA YENİ DÖNEM

2026 itibarıyla gayrimenkul satışlarında "gerçek satış bedeli" ile tapuda beyan edilen tutar arasındaki uyumsuzluklar daha yakından izlenecek. MASAK kaynaklı para transferi denetimlerinin sıkılaştırılmasıyla, satış bedelinin bankacılık işlemleri ve resmi kayıtlarla uyumlu olması beklentisi güçleniyor.

TAPU HARCI YİNE YÜZDE 4: HESAPLAMADA BEYAN ESAS

Tapu harcı oranı uygulamada toplamda satış bedelinin yüzde 4'ü olarak (genellikle alıcı-satıcı arasında paylaşım yapılarak) tahsil edilmeye devam ediyor. Yeni dönemde risk, "rayiç bedelin biraz üzeri" gibi düşük beyanlarla harcı azaltma girişimlerinin daha kolay tespit edilebilir hale gelmesi.

DÖNER SERMAYE ÜCRETİ DEVAM EDİYOR, TUTAR TEK RAKAM DEĞİL

Tapu işlemlerinde tahsil edilen döner sermaye bedeli 2026 tarifesiyle güncellendi. Ancak bu ücret, her işlem için tek bir sabit rakamdan ziyade tarife ve "yöresel katsayı" gibi unsurlara göre değişebiliyor; güncel kalemler TKGM'nin yayımladığı resmi tarife cetvelinde yer alıyor.

1 ŞUBAT'TAN İTİBAREN E-DEVLET YETKİSİ OLMADAN İLAN YOK

Ticaret Bakanlığı'nın Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) kapsamında, taşınmazını satmak isteyen malikler emlak işletmesine e-Devlet üzerinden ilan yetkisi verebiliyor. Bu yetkilendirme olmadan ilan girişinin önüne geçilmesi hedefleniyor. Sistem; sahte ilan, mükerrer ilan ve kapora dolandırıcılığı gibi mağduriyetleri azaltmayı amaçlıyor.

Kamuoyuna yansıyan resmi yazışmalara göre, 1 Şubat 2026 itibarıyla satılık konut ilanları dahil olmak üzere satılık taşınmaz ilanlarında yetki doğrulamasının zorunlu şekilde devreye alınması planlanıyor.

Çağla Taşcı
Çağla Taşcı
Haberler.com - Emlak
İran'daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 646'ya yükseldi

Komşu kan gölüne döndü! Açıklanan rakam dünyayı ayağa kaldıracak
ABD'nin İran kararı en çok Türkiye'yi vuracak

Trump'ın gece yarısı duyurduğu kararda Türkiye detayı
Düğünlerin vazgeçilmeziydi: Çeyrek altının fiyatını gören şaşıp kalıyor

Çeyreğin fiyatını gören şaşıp kalıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları

Yolun ortasında acımadan vurdular! İşte dehşet anları
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp

Galatasaray'da 66 milyon euroluk dev kayıp
PSG'ye Fransa Kupası'nda büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar

Dünya devine büyük şok! 12 yıl sonra kabusu yaşadılar