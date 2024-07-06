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Avukat Cenk Ahi: Kira kontratı 5 yılı doldurmadan kira tespit davası açılamaz

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Avukat Cenk Ahi, kiraların yüzde 25 artış sınırının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasının ardından kiracıları ve ev sahiplerini nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı. Ahi, ev sahiplerinin, kira kontratı 5 yılı doldurmadığı sürece kira tespit davası açamayacağını belirtti. 5 yılını doldurmuş kiracılar için kira tespit davası açılabileceğini ve bu durumda bilirkişi incelemesi yapılarak yeni kira bedeli belirleneceğini ifade etti.

Avukat Cenk Ahi Haberler.com stüdyosunda sunucu Melis Yaşar'ın konuğu oldu. Ahi, kiraların yüzde 25 artış sınırının 1 Temmuz itibariyle kaldırılmasının ardından kiracıları ve ev sahiplerini nasıl bir sürecin beklediğini açıkladı.

Ahi, ev sahiplerinin, kira kontratı 5 yılı doldurmadığı sürece kira tespit davası açamayacağını belirterek sözlerine şöyle devam etti;

"BİLİRKİŞİ İNCELEMESİNE GÖRE YENİ KİRA BEDELİ BELİRLENİYOR"

"5 yıldan sonra gayrimenkulun olduğu bölgede şartlar değişmiş olabilir, emsallerine göre çok aşağıda kalmış olabilir. Bu durumda 5 yılını doldurmuş kiracılar için kira tespit davası açıyorlar. Bilirkişi incelemesi yapılıyor. Böylece yeni kira bedeli belirleniyor."

"HAKİMLER GENELDE İNDİRİM YAPIYOR"

"Yeni bir kiracı gibi değil, eski kiracı olması sebebiyle yüzde 20 civarında bir indirim olma durumu var. Hakimler genelde bu indirimi yapıyor. Önemli olan nokta kira kontratının 5 yılı bitirmiş olması gerekiyor ve bu dava sadece tek seferliğine açılabiliyor.

Haberler.com / Berkan Tayfun - Emlak

Kiralık Daire Ekonomi kiracı Hukuk Emlak Haberler

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