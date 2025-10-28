Atölyelerin tek tek kapandığı Kapalıçarşı'da esnaf kol kesiyor

Altın fiyatları, rekor seviyelere ulaştıktan sonra jeopolitik gerilimlerin azalmasıyla birlikte düşüşe geçti. Ancak bu gerileme, Kapalıçarşı'da altına olan talebi durdurmadı. Altın ve para piyasaları uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, yatırımcıların düşüşü fırsat olarak gördüğünü belirterek, "Kapalıçarşı'da altın satan yok denecek kadar az. Kuyumcu atölyeleri ise bir bir kapanıyor" dedi.

ALTIN DÜŞMÜYOR, SADECE NEFES ALIYOR

Ekonomim'e konuşan ve altındaki son düşüşü "düzeltme" olarak değerlendiren Yıldırımtürk, "Altının düşmesi için ortada jeopolitik bir neden yok. Fed faiz indirecek, merkez bankaları tahvil satıp altın almaya devam ediyor. Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor, ABD'nin Venezuela'ya olası kara harekâtı gündemde. Tüm bunlar altına olan talebi artırıyor. Bu düşüş, sert yükselişlerin ardından gelen doğal bir düzeltme" ifadelerine yer verdi.

"BU FİYAT GEÇİLİRSE 4500 DOLAR YOLCULUĞU BAŞLAR"

Altın'ın 4380 dolar seviyesini kırmak için üç kez deneme yaptığını belirten Yıldırımtürk, "Bu fiyat geçilirse 4500 dolar yolculuğu başlar. Dünya diken üstündeyken güvenli liman altında büyük bir düşüş beklemek hayal olur" dedi.

"KAPALIÇARŞI'DA ESNAF KOL KESİYOR"

Kapalıçarşı'da altın satışlarının hız kesmeden sürdüğünü belirten Yıldırımtürk, yatırımcıların borsadan ve KKM'den altına yöneldiğini vurgulayarak "Altın satmaya gelenler genelde 10–50 gram arası satış yapıyor. Bunlar acil ödemesi olan kişiler. Almaya gelenler ise kilo kilo alıyor. Bu sınırlı düşüş yatırımcı için fırsat olarak görülüyor. Grama 5800–5900 TL arasında fiyat veriliyor. Makas açıldı çünkü kuyumcular sattıklarını yerine koyamıyor. Ortalama binde 5 zarar eden esnaf kol kesiyor. Başka çare yok" şeklinde konuştu.

ATÖLYELER TEK TEK KAPANIYOR

Sektörde ciddi daralma yaşandığını belirten Yıldırımtürk, kuyumcu atölyelerinin kapanmaya başladığını vurguladı: "İnsanlar artık yatırım için gram, çeyrek altın alıyor. Takı altını dönemi bitti. Bu durum atölyeleri doğrudan etkiledi. Kirasını çıkaramayan atölyeler Hindistan, Mısır ve Suriye'ye yöneliyor. Bazı ustalar dükkânlarını kapatıp kalan altınlarını gram altına çeviriyor. Kapalıçarşı'da takı satışı bitince iş de kalmadı."

"ALTIN HALA GÜVENLİ LİMAN"

Yıldırımtürk, sektörün "en sakin ama en zor" dönemlerinden birinden geçtiğini belirterek, "Altın hâlâ güvenli liman ama kuyumculuk mesleği büyük bir dönüşüm yaşıyor" ifadelerini kullandı.