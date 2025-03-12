Atletico Madrid Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Atletico Madrid Real Madrid golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI KAÇ KAÇ?

Atletico Madrid Real Madrid maçı 1-0'lık Atletico Madrid üstünlüğüyle devam ediyor.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI CANLI İZLE

Atletico Madrid Real Madrid maçını Tabii Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz. Atletico Madrid Real Madrid maçını izleyebilmeniz için platformun kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Atletico Madrid Real Madrid maçı bu akşam saat 23.00 itibariyle başlayacak.

ATLETİCO MADRİD REAL MADRİD MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Atletico Madrid Real Madrid maçı Madrid'de, Wanda Metropolitano Stadyumu'nda oynanacak.