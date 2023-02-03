Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Atilla Karaoğlan hakkında Atilla Karaoğlan kimdir, hangi takımlı? Atilla Karaoğlan kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. İşte detaylar...

Atilla Karaoğlan kimdir? Gündemin öne çıkan isimleri arasında yer alan Atilla Karaoğlan hakkında Atilla Karaoğlan kimdir, hangi takımlı? Atilla Karaoğlan kaç yaşında, nereli? merak ediliyor. Detaylar haberimizde...

ATİLLA KARAOĞLAN KİMDİR?

22 Haziran 1986'da Sakarya'da doğmuştur. Asıl mesleği öğretmenliktir ve futbol antrenörlüğü mezunudur. Babası eski bir futbolcudur. Hakemlik kariyerine 2007'de başlayan Atilla Karaoğlan, 2019-2020 sezonundan itibaren Süper Lig'de maç yönetmektedir. 3 Ocak 2023 tarihli Türkiye Futbol Federasyonu açıklamasında, 25 Aralık 2022 tarihinde Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan Süper Lig karşılaşmasında verdiği hatalı karar nedeniyle kendisine uzun süre maç verilmeyeceği duyurulmuştur. 3 Şubat 2023 tarihinde açıklanan Süper Lig 23. Hafta Programı'nda Fenerbahçe - Konyaspor maçını yöneteceği açıklanmıştır.