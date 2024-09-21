Hakem Atilla Karaoğlan kaç derbi yönettiği ve Galatasaray karnesi merak ediliyor. Süper Lig'in 6. haftasında, 13 puanla ikinci sırada bulunan Fenerbahçe, 15 puanla lider konumda olan Galatasaray'ı kendi sahasında konuk ediyor. Atilla Karaoğlan Galatasaray karnesi ne? Atilla Karaoğlan kaç derbi yönetti? Detaylar haberimizdedir...

ATİLLA KARAOĞLAN GALATASARAY KARNESİ

38 yaşındaki hakem Atilla Karaoğlan, bu sezon 4 kez sahaya çıkarak maç yönetirken, bu karşılaşmaların 2'sinde ev sahibi takımlar galip geldi. Kariyerinde ikinci kez Fenerbahçe – Galatasaray derbisini yönetecek olan Karaoğlan, en son 10 Nisan 2022'de Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-0 mağlup ettiği derbiyi yönetmişti. Süper Lig'in 6. haftasında oynanacak bu derbi, Karaoğlan'ın ikinci kez bu iki takım arasındaki maçı yönetmesi anlamına geliyor.

Maç başına ortalama 5 sarı kart çıkaran Atilla Karaoğlan, toplamda Süper Lig'de 86 maç yönetmiştir. Bu karşılaşmalarda sarı kart ortalaması 5, kırmızı kart ortalaması ise 0.3 olarak kaydedilmiştir.

Karaoğlan'ın yönettiği takımlar arasında en yüksek galibiyet yüzdesine sahip olan ekip Fenerbahçe'dir. Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe'nin 18 maçında görev almış ve bu maçlarda sarı-lacivertliler 15 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 2.61 puan ortalaması yakalamıştır. Bu karşılaşmalarda Fenerbahçe, 46 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken, rakipleri ise 47 sarı kart almıştır. Ayrıca, Atilla Karaoğlan, Fenerbahçe lehine 8, aleyhine ise 3 penaltı kararı vermiştir.

Galatasaray ise Atilla Karaoğlan yönetiminde çıktığı 17 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 1.88 puan ortalaması tutturmuştur. Bu maçlarda Galatasaray, 43 sarı kart ve 1 kırmızı kart görürken, rakipleri 58 sarı kart ve 1 kırmızı kart aldı. Karaoğlan, Galatasaray lehine 7 kez penaltı kararı verirken, sarı-kırmızılılar aleyhine 5 penaltı göstermiştir.

Atilla Karaoğlan, son 7 Galatasaray maçında 5 kez penaltı kararı vererek dikkat çekmiştir. Geçen sezon, ligde en fazla penaltı verilen takım Fenerbahçe olmuş ve bu sezon da 2 maçında benzer durum yaşanmıştır.