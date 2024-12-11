İspanya'nın en eski futbol kulüplerinden biri olan Athletic Bilbao, Bask bölgesinin futbol kültürünün en önemli temsilcisi olarak bilinir. Özellikle La Liga'da mücadele etmesi ve köklü geleneklere bağlı kalması, kulübü dünya çapında özel bir konuma taşımıştır. Peki, Athletic Bilbao hangi ülkenin takımı? Detaylar haberimizde...

ATHLETIC BILBAO HANGİ ÜLKENİN TAKIMI?

Athletic Bilbao, İspanya'nın önde gelen futbol kulüplerinden biridir. 1898 yılında kurulan ve tarihi başarılarla dolu olan bu köklü kulüp, İspanya'nın Bask bölgesinde, Bilbao şehrinde yer almaktadır. Kulüp, La Liga'da mücadele eden en prestijli takımlardan biri olarak tanınır.

Athletic Bilbao, Real Madrid ve Barcelona ile birlikte La Liga tarihinde küme düşmeyen üç takımdan biridir. Kulüp, İspanyol futbolunun en eski kulüplerinden biri olarak tarih boyunca önemli başarılar elde etmiştir.

Başarıları:

Athletic Bilbao, La Liga'da 8 kez şampiyon olmuş, İspanya Kral Kupası'nı (Copa del Rey) ise 23 kez kazanmıştır. Özellikle Copa del Rey'deki başarısıyla turnuvanın en başarılı takımlarından biri olarak dikkat çeker.

San Mamés Stadyumu:

Athletic Bilbao'nun maçlarını oynadığı stadyum, San Mamés Stadyumu olarak bilinir. "Futbol Katedrali" lakabıyla anılan bu stadyum, İspanya futbolunun en önemli simgelerinden biridir.