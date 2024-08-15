Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe CANLI ŞİFRESİZ izleme linki var mı?

Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda? Athletic Bilbao Getafe La Liga maçına saatler kaldı. Maç öncesi Athletic Bilbao Getafe maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Athletic Bilbao Getafe maçını hangi kanal veriyor? İşte Athletic Bilbao Getafe maçı yayın bilgisi haberimizde!

ATHLETİC BİLBAO GETAFE MAÇI HANGİ KANALDA?

Athletic Bilbao Getafe maçı S Sports'tan canlı olarak yayınlanacak. Athletic Bilbao Getafe maçını S Sports'tan şifresiz izleyebilmeniz için S Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir. S Sports kullanıcıları bu akşamki Athletic Bilbao Getafe maçını şifresiz izleyebilecekler.

ATHLETİC BİLBAO GETAFE MAÇI SAAT KAÇTA?

Athletic Bilbao Getafe maçı bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Maç S Sports'tan canlı olarak izlenebilecek.

ATHLETİC BİLBAO GETAFE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Athletic Bilbao Getafe maçı, Bilbao'da, San Mamés Stadyumu'nda oynanacak.