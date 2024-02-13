Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Sparta Prag ile kozlarını paylaşacak. Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklanırken astroloji yorumları gündem oldu. Peki, Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024?
Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi astroloji yorumları da gündem oldu. Peki, Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024?
UEFA KUPASI ŞAMPİYONLUN ORANLARI AÇIKLANDI
Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı...
Liverpool: 2.8
Bayer Leverkusen: 5.2
Milan: 8.8
Brighton: 12
West Ham United: 14
Roma: 15
Benfica: 18
Atalanta: 22
Sporting: 23
Villarreal: 23
GALATASARAY : 24
Marsilya: 28
Feyenoord: 30
ASTROLOJİ TAHMİNİ: GALATASARAY UEFA KUPASI'NI KAZANACAK MI 2024?
Astrolog Semra Yüksel 2023 Temmuz ayında yaptığı tahminde: "Galatasaray bu sezon hem Süper Lig hemde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanacak." dedi.