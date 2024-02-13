Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayıp yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam eden Galatasaray, play-off turunda Sparta Prag ile karşı karşıya gelecek. Maç öncesi astroloji yorumları da gündem oldu. Peki, Astroloji tahmini: Galatasaray UEFA Kupası'nı kazanacak mı 2024?

UEFA KUPASI ŞAMPİYONLUN ORANLARI AÇIKLANDI

Öte yandan UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluk oranları da açıklandı. İşte Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma oranı...

Liverpool: 2.8

Bayer Leverkusen: 5.2

Milan: 8.8

Brighton: 12

West Ham United: 14

Roma: 15

Benfica: 18

Atalanta: 22

Sporting: 23

Villarreal: 23

GALATASARAY : 24

Marsilya: 28

Feyenoord: 30

ASTROLOJİ TAHMİNİ: GALATASARAY UEFA KUPASI'NI KAZANACAK MI 2024?

Astrolog Semra Yüksel 2023 Temmuz ayında yaptığı tahminde: "Galatasaray bu sezon hem Süper Lig hemde UEFA Avrupa Ligi Kupası'nı kazanacak." dedi.