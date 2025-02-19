Aston Villa Liverpool CANLI nereden izlenir? Premier Lig Aston Villa Liverpool maçı ne zaman, hangi kanalda?

Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda? Aston Villa Liverpool maçı öncesi Aston Villa Liverpool maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Premier Lig'in önemli mücadelelerinden Aston Villa Liverpool maçı detayları araştırılıyor. Peki, Aston Villa Liverpool maçını hangi kanal veriyor? İşte Aston Villa Liverpool maçı yayın bilgisi haberimizde!

ASTON VİLLA LİVERPOOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Aston Villa ile Liverpool arasındaki İngiltere Premier Lig maçı, Bein Sports 3 kanalından canlı maç izlenebilecek.

ASTON VİLLA LİVERPOOL MAÇI SAAT KAÇTA?

Aston Villa Liverpool maçı, 19 Şubat Çarşamba günü oynanıyor.

Aston Villa Liverpool maçı, saat 22:30'da başlayacak.

ASTON VİLLA LİVERPOOL MAÇI KAÇ KAÇ?

Aston Villa Liverpool maçı henüz bitmedi.

ASTON VİLLA LİVERPOOL MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Aston Villa ve Liverpool, karşı karşıya geleceği İngiltere Premier Lig maçı, Birmingham'da, Villa Park Stadyumu'nda oynanacak.