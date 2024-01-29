Asgari ücretteki 2 lira artışının anlamı nedir?

Asgari ücret görüşmelerinin ardından sona eren maraton sonucunda, işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilen toplantının ardından, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin 17 bin 2 lira olarak belirlendiğini açıkladı. Peki, asgari ücretteki 2 liralık artışın anlamı ne? Detaylar haberimizde...

ASGARİ ÜCRETTEKİ 2 LİRANIN ANLAMI NE?

Yeni asgari ücreti yeterli bulmayanların yanı sıra beğenenler de oldu, ancak vatandaşlar genellikle 2 lira detayına anlam veremedi. Sosyal medya kullanıcıları, bu detayla ilgili esprili bir şekilde tepkilerini dile getirerek paylaşımlarda bulundu.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLMUŞTU?

2024 yılında geçerli olacak asgari ücreti açıklayan Bakan Işıkhan, "Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun. Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz." ifadelerini kullanmıştı.