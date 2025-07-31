Asgari ücret 2025 ara zam gelecek mi? Temmuz zammı son durum! Asgari ücret temmuz zammı belli oldu mu?

Asgari ücret 2025 ara zam konusu, özellikle temmuz ayında zam olup olmayacağı yönündeki sorularla daha da dikkat çekti. Yıl başında yapılan %30'luk artış sonrası enflasyonun seyri, asgari ücrete ara zam yapılmasını gündeme getirebilir. Peki, 2025 temmuz ayında asgari ücret yeniden artacak mı? Asgari ücret 2025 ara zam gelecek mi?

ASGARİ ÜCRET 2025 ARA ZAM GELECEK Mİ?

Asgari ücret 2025 ara zam sürecine ilişkin şu an için resmi bir karar alınmadı. Çalışma Bakanlığı kaynaklarına göre temmuz ayında bir ara zam yapılması, ekonomik göstergelere göre şekillenecek. Özellikle yılın ilk yarısındaki enflasyon verileri, bu kararı doğrudan etkileyecek.

BAKAN IŞIKHAN NE DEDİ?

Bakan Vedat Işıkhan, yaptığı açıklamada "Şu an asgari ücrete ara zam yapılmasını gerektirecek olağanüstü bir ekonomik durum yok" diyerek, temkinli bir yaklaşım sergiledi. Ancak aynı açıklamada, "enflasyonda beklenmedik bir yükseliş olursa elbette değerlendiririz" ifadesiyle kapının tamamen kapalı olmadığını da belirtti.

Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe giren 22.104 TL'lik net asgari ücretin, yılın ikinci yarısında alım gücü açısından yeterli olup olmayacağı da tartışma konusu. Hükümet yetkilileri, asgari ücretin yılda bir kez belirleneceğini açıklasa da, ekonomik gelişmeler aksi bir süreci zorunlu kılabilir.