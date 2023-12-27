Asgari ücret 17 bin lira mı oldu? SON DAKİKA! Asgari ücret ne kadar oldu?

Asgari ücret 17 bin lira mı oldu? Asgari Ücret Tespit Komisyonu, üçüncü toplantısını bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirdi ve yeni asgari ücret belli oldu. Bakan Işıkhan'ın açıklamasının ardından Asgari ücret 17 bin lira mı oldu, ne kadar oldu merak ediliyordu. İşte detaylar haberimizde!

ASGARİ ÜCRET 17 BİN LİRA MI OLDU?

2024 asgari ücreti 17 bin TL oldu. Asgari ücret zammında düğüm çözüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, işçi ve işveren tarafıyla Ankara'da bir araya geldi. Kritik toplantının sona ermesinin ardından kameralar karşısına geçen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, açıklamalarda bulunuyor. Bakan Işıkhan, "Yeni asgari ücret 17 bin 2 lira olarak belirledik." dedi.

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Komisyonumuz çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manadaki asgari ücret çalışma hayatındaki ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Tüm tarafların görüşlerini, taleplerini, sosyo ekonomik koşullarını gözeterek sınırı belirlerdi. Asli görevimiz işçi ve işveren temsilcilerimiz arasında hakem rolü üstlenmektir. Öncelikle olumlu ve makul yaklaşımlarıyla tüm paydaşlara Sayın Ergün Atalay ve Özgür Burak Akkol'a teşekkür ediyorum.

Gerçekten de hem çalışanlarımızın hem işverenlerimizin ihtiyaçlarını gözönünde bulundurarak, en uygun noktada fikir birliğine varmışlardır. Çalışanlarımızın refahı noktasında özveri gösteren Özgür Bey'e özellikle teşekkür etmek istiyorum.

Toplumsal mutabakata katkı sağlayacak her türlü yapıcı yaklaşımı çok önemli bulduğumu vurgulamak istiyorum. Tüm sendikalarımıza, kurumlarımıza ve ilgili bakanlıklarımıza mesai arkadaşlarıma şükranlarımı arz etmek istiyorum. Belirlenen yeni miktarın başta asgari ücrete tabi olan çalışanlarımız ve aileleri olmak üzere tüm vatandaşlarımızı memnun edeceğime inanıyorum.

2024 YILINDA ASGARİ ÜCRET 17 BİN 2 LİRA OLDU

Bildiğiniz gibi Temmuz ayında net asgari ücret 11 bin 402 lira olmuştu. Şimdi 700 lirası asgari ücret desteği olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş durumdayız. Ülkemize ve milletimize hayırlısı olsun.

Önceki döneme göre yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif olarak yüzde 100 olarak artış yapılmış oldu. Asgari ücret reel olarak 3,5 kat artış sağlamış oluyoruz. Devletimiz, tüm kurum ve kuruluşlarıyla işçi, işveren ve tüm vatandaşlarının yanında yer almayla devam edecek. Aziz milletimizin müreffeh yarınları için hadim olmaya azmetmiş olan bizler de sosyal devlet sorumluluğumuza devam edeceğiz.