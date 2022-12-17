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Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Arsenal - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Arsenal - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın bitmesine yakın bazı ligler öncesi hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Juventus oldu. Peki, Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Arsenal - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

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Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda olacak? Arsenal - Juventus maçının TV'de yayını yok mu? Arsenal - Juventus televizyonda yayını olmayacak mı? Arsenal - Juventus niye yayını yok?

Arsenal - Juventus maçı 17 Aralık Cumartesi günü 21:00 'da başlayacak.

Arsenal - Juventus hazırlık maçının TV'de yayını bulunmuyor.

Arsenal - Juventus maçı televizyonda olmayacak. Arsenal - Juventus maçının Türkiye TV'lerinde yayını bulunmamaktadır.

Maç, Londra'da, Emirates Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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