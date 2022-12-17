Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Arsenal - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Dünya Kupası'nın bitmesine yakın bazı ligler öncesi hazırlık maçları oynanmaya devam ediyor. Bu maçlardan birisi de Arsenal - Juventus oldu. Peki, Arsenal - Juventus maçı hangi kanalda, yayını yok mu, neden yok? Arsenal - Juventus ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...