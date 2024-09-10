Arnavutluk Gürcistan maçı hangi kanalda? Arnavutluk Gürcistan maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir?

Arnavutluk Gürcistan maçı hangi kanalda? Arnavutluk Gürcistan UEFA Uluslar Ligi maçına saatler kaldı. Maç öncesi Arnavutluk Gürcistan maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Arnavutluk Gürcistan maçını hangi kanal veriyor? İşte Arnavutluk Gürcistan maçı yayın bilgisi!

ARNAVUTLUK GÜRCİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

Arnavutluk Gürcistan maçı EXXEN'den canlı olarak yayınlanacak. Arnavutluk Gürcistan maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN Spor kullanıcısı olmanız gerekmektedir. EXXEN Spor Paketi sahipleri bu akşamki Arnavutluk Gürcistan maçını şifresiz izleyebilecekler.

ARNAVUTLUK GÜRCİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Arnavutluk Gürcistan maçı bu akşam saat 21.45'te başlayacak. Maç EXXEN'den canlı olarak izlenebilecek.

ARNAVUTLUK GÜRCİSTAN İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Arnavutluk Gürcistan maçı 11'leri henüz belli olmadı.

ARNAVUTLUK GÜRCİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Arnavutluk Gürcistan maçı, Tirana'da, Air Albania Stadyumu'nda oynanacak.