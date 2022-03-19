Arka Sokaklar son bölüm full HD izle! Arka Sokaklar 619. son bölüm izle! Arka Sokaklar 619. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Arka Sokaklar, Erler Film imzalı, 31 Temmuz 2006 tarihinde Kanal D'de yayınlanmaya başlayan ve yönetmenliğini Orhan Oğuz'un yaptığı polisiye, aksiyon, dram, komedi ve suç türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Arka Sokaklar son bölüm izle! Arka Sokaklar 619. bölüm full HD izle! Arka Sokaklar 619. bölüm tamamı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

ARKA SOKAKLAR NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Arka Sokaklar her hafta Cuma günü saat 20:00 'da Kanal D'de ekranlara geliyor.

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

11 Mart 2022 Cuma günü yayınlanan Arka Sokaklar'ın 618. Bölümünde ekip seri katil Poyraz'ı yakalamaya uğraşırken, ona ulaşan Hakan zor bir karar aşamasına gelir!

Selin Komiser, seri katilin psikolojisi konusunda Poyraz'ın mesleki birikimine danışmaya karar verir. Selin komiserin yaptığı zeki çıkarımlar sayesinde ekibimiz seri katili bulmaya bir adım daha yaklaşacaktır.

Mesut Komiser, üzerine atılan iftiradan kurtulabilmek ve Ayhan'ı bulabilmek için Savcı Yavuz'dan yardım ister. Bu sırada Ezgi ise gizli bir göreve gider. Bu gizli görev Ezgi ve Cemal arasında bir kıskançlık krizine sebep olacaktır.

Bir otelde resepsiyonist olarak çalışan Şebnem silahlı saldırıya uğrar. Şebnem'in babası, bir terör saldırısında gazi olan eski polis Sait'tir. Şebnem'in saldırganlarının peşine düşen ekibimizin, olayın Sacit ile ilintili olduğunu çözmesi uzun sürmeyecektir.

Arka Sokaklar aksiyon dolu yeni bölümleriyle cuma akşamları saat 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR SON BÖLÜM HD İZLE!

ARKA SOKAKLAR YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arka Sokaklar 619. Bölüm 2. Fragmanı yayında! Seri katil Poyraz, rehin aldığı kişiyi Selin ile değiştirmek istiyor!

Seri katil Poyraz için çember daralır. Evinde yapılan aramada onu içeri tıkacak olan deliller bulunur. Eşine de durumu anlatan ekibimiz, Poyraz'ın son hamlesiyle şoke olur. Poyraz, yine bir kadını kaçırmıştır. Onu öldürmek yerine kafasını taktığı Selin'i elde etmek için kullanır. Şayet Selin bu değiş tokuşu kabul etmezse kadını öldürecektir. Selin, tüm yaşanacak olumsuzlukları umursamadan Poyraz'ın verdiği adrese gider.

Arka Sokaklar yeni bölümüyle Cuma 20.00'da Kanal D'de!

ARKA SOKAKLAR KONUSU NE?

Dizide, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde özel bir ekipte görev yapan polislerin aile yaşamları ve İstanbul sokaklarındaki maceraları anlatılmaktadır. Ekip, görevleri sırasında değişik ve çeşitli insan hikâyeleriyle sürekli karşılaşmaktadır. Zaman zaman gülümseten, zaman zaman da iç burkan bu hikâyelere, meslek yıllarının tecrübesi ve babalığıyla yaklaşan, ekibin diğer genç üyelerine de yol gösteren İstanbul Emniyet Müdürü Rıza Baba olur.

ARKA SOKAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler

Rıza Soylu (Zafer Ergin), 4. Sınıf Emniyet Müdürü'dür. Asayiş Özel Ekip'in kurucusudur.

Mesut Güneri (Şevket Çoruh), ekibe ilk gelen Özel Harekât kökenli komiserdir.

Hüsnü Çoban (Özgür Ozan), ekibe ilk dâhil olanlardandır. Başkomiserdir.

Engin Balkan (İlker İnanoğlu), 3. Sınıf Emniyet Müdürü'dür.

Selin Demirci (Oya Okar), Daha önce Narkotik Şube'de çalışmış başarılı bir Komiserdir.

Hakan Çınar (Ozan Çobanoğlu), Daha önce TEM Şube'de çalışmış başarılı bir komiserdir.

Cemal Şahin (Yiğitcan Ergin), Komiser yardımcısıdır.

Ezgi Vural (Ela Yörüklü), Komiser yardımcısıdır.

Arda Atik (Tunç Oğuz), Komiser yardımcısıdır.

Emre Gürbüz (Oğuz Peçe), Komiser yardımcısıdır.

Aslı Atalay (Deniz Çatalbaş), Komiser yardımcısıdır.

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