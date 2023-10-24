Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası? Gibi konular son günlerde ok merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki, Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası?

Son dönemde en çok merak edilen konulardan biri olan Ariel markasının menşei, detaylı şekilde araştırılıyor. Peki, Ariel İsrail malı mı? Ariel hangi ülkenin, kimin markası? İşte, detaylar…

ARİEL HANGİ ÜLKENİN MALI?

Ariel, Procter & Gamble şirketine ait çamaşır deterjanı markalarından biri. El yıkama ve çamaşır makinesi için tasarlanmıştır.

Procter & Gamble henüz 1946 yılında ilk deterjan markası olan Alo (Tide) markasını çıkarmakla tüketicileri eline aldı. Şirket pozisyonlarını sağlamlaştırmak için yeni deterjan markası düşünmeye başladı. Ve yeni marka olan Ariel ilk olarak 1967 yılında İngiltere piyasaya çıktı ve leke çıkarma enzimler ile ilk deterjan oldu. Bu, ikiz küvet ve üstten yüklemeli çamaşır makineleri için tasarlanmış yüksek köpüklü toz oldu. Çamaşır makinesinin popülerliğinin yükselmesi ile ona uygun bir düşük köpük varyant 1970'lerin başında başlatıldı. Öncelikle beyaz giyselerden leke çıkarmak için ürünler üreten şirket sonra renkli, ipek, yün, kumaş ve başka kumaşların temizlenmesi için deterjanlar sundu. Toz deterjanlardan başka, 90'lı yılardan sonra şirket sıvı çamaşır deterjanı ve çamaşır deterjanı kapsülü de piyasaya sürdü. 1992 senesinde, insanlara yıkamaları için renk dostu, ağartıcı içermeyen Ariel Color'u sunarak renkleri solmak yerine parlaklaştırdı.2001 senesinde, likit tabletler icat edildi. Dünyanın 100'den fazla ülkesinde tercih edilen deterjanlardan biridir.

2010 yılında Airel için hazırlanmış reklam çarklarının hazırlanmasında Charlie Chaplin, Mahatma Gandi ve George W. Bush gibi simalardan kullanılmıştır.