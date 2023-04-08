Finansal Fair Play ve La Liga'nın maaş bütçesi sınırına uymakla yükümlü olan Barcelona, Messi transferine de kaynak yaratabilmek için genç ve sözleşmesi biten futbolculara yöneldi. Peki, Arda Güler Barcelona'ya mı gidecek? Arda Güler Barcelona'ya transfer mi olacak?

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, dünya devlerinin yakın markasında. Son zamanlarda adı Real Madrid ile anılan 18 yaşındaki futbolcu için Barcelona somut bir hamle yapmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler, listenin ilk sırasında. Barcelona'nın 18 yaşındaki futbolcuyu renklerine bağlaması için 20 milyon euroyu gözden çıkarması gerekiyor. Peki, Arda Güler Barcelona'ya mı gidecek? Arda Güler Barcelona'ya transfer mi olacak?

ARDA GÜLER BARCELONA'YA MI GİDECEK?

UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacında olan ve La Liga tarafından uygulanan maaş bütçesi sınırına uymakla yükümlü bulunan Barcelona, Messi transferine de kaynak yaratabilmek için rotayı genç, gelecek vadeden ve sözleşmesi sona erecek futbolculara yöneltti. Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Katalan devinde ilk hedef Arda Güler.

Haberde Arda Güler için Fenerbahçe'nin 20 milyon euro isteyeceği ve Barcelona'nın bu parayı ödemekte zorluk çekeceği belirtildi. Ancak Katalan devinin başkanı Laporta'nın milli futbolcuyu kaçırmamak için tüm sınırları zorlayacağı ifade edildi.