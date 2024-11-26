Aptos Labs Blockchain ve yapay zekayı birleştiriyor

Layer 1 Blockchain ağı Aptos'un geliştiricisi Aptos Labs, yapay zeka ve yatırım sektöründeki uzmanlığını artırıyor. Şirket, yapay zeka entegrasyonu için OpenAI deneyimini ve dijital varlıkların ana akım adaptasyonu için Grayscale tecrübesini bir araya getiriyor. Bu stratejik adım hem kurumsal hem de bireysel yatırımcılar için DeFi'yi demokratikleştirme vizyonunu destekliyor.

Blockchain ve Yapay Zeka Dünyası Güçlerini Birleştiriyor

Aptos Labs'in bu önemli atılımı, şirketin büyüme stratejisinde yeni bir dönem başlatıyor. Eski Meta mühendisleri Mo Shaikh ve Avery Ching tarafından kurulan şirket, 2022 yılında iki finansman turunda toplam 350 milyon dolar toplamayı başarmıştı.

Michael Sonnenshein'ın finans sektöründeki deneyimi dikkat çekiyor. Grayscale'deki 10 yıllık görev süresinden önce Barclays ve Bank of America'da analist, JP Morgan'da ortak olarak görev yapan Sonnenshein, dijital varlıkların ana akım yatırımcılara ulaştırılması konusunda önemli bir rol üstlenecek.

Kevin Weil'in OpenAI'daki deneyimi, Blockchain teknolojisine yapay zeka entegrasyonu açısından kritik önem taşıyor. Aptos Labs CEO'su ve kurucu ortağı Mo Shaikh, bu transferlerin şirketin hızlı büyümesini ve önündeki muazzam fırsatları yansıttığını vurguladı.

Şirket, bu stratejik hamlelerle hem kurumsal adaptasyonu hızlandırmayı hem de DeFi'nin demokratikleşmesi vizyonunu gerçekleştirmeyi hedefliyor. Sonnenshein'ın Mayıs 2023'te Grayscale'den ayrılmasının ardından Aptos Labs'e katılması, şirketin vizyonuna olan güveni gösteriyor.