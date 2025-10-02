Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için kayıt yenileme dönemi yaklaşıyor. Kayıt yenileme, öğrencilerin derslerini güncellemesi ve eğitim yılını sorunsuz bir şekilde devam ettirebilmesi için kritik bir adım. Peki, AÖF kayıt yenileme başladı mı, ne zaman başlayacak? AÖF kayıt yenileme ücreti ne kadar, nasıl yapılır? Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi kayıt yenileme sürecine dair tüm detaylar haberimizde...

AÖF KAYIT YENİLEME BAŞLADI MI, NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 yılı güz dönemi AÖF kayıt yenileme işlemleri 6 Ekim 2025 Pazartesi günü başlayacak ve 17 Ekim 2025 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin bu tarihler arasında işlemlerini tamamlamaları önem taşıyor.

Kayıt yenileme süresini kaçıran öğrenciler, akademik dönem boyunca ders ekleme/silme ve sınav haklarından faydalanamayacak. Bu nedenle süreyi takip etmek ve gerekli işlemleri zamanında yapmak kritik bir gereklilik.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

2025 yılı AÖF kayıt yenileme ücreti, öğrencinin kayıtlı olduğu program ve sınıf durumuna göre değişebilir. Ancak genel olarak lisans ve ön lisans öğrencileri için kayıt yenileme ücreti 350 TL – 500 TL arasında belirlenmiştir.

Ücretin güncel miktarı ve ödeme detayları için Anadolu Üniversitesi resmi web sitesi ve e-Devlet üzerinden doğrulama yapılması önerilir.

Not: Ücretin zamanında yatırılması, derslerin sisteme eklenmesi ve sınavlara katılım hakkı kazanılması açısından önemlidir.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme ücreti ödemesi birkaç basit adımda gerçekleştirilebilir. Öğrenciler, e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile sisteme giriş yaparak işlemlerini tamamlayabilir. İşlem adımları şu şekilde özetlenebilir:

Sisteme Giriş: aosogrenci.anadolu.edu.tr adresine e-Devlet şifresi veya öğrenci şifresi ile giriş yapın.

Ders Ekle/Sil Butonu: Giriş yaptıktan sonra "Ders Ekle/Sil" menüsüne tıklayarak almak istediğiniz dersleri seçin.

Ödeme İşlemi: Sistemde seçilen derslerin toplam ücreti görüntülenecek. Ödeme seçenekleri arasında kredi kartı, banka transferi veya anlaşmalı ödeme noktaları yer alır.

Onay ve Fatura: Ödeme işlemi tamamlandıktan sonra sistem, öğrencinin kayıt yenilemesini onaylar ve elektronik fatura oluşturur.

İpucu: İşlemler sırasında internet bağlantınızın kesilmemesi ve tarayıcı çerezlerinin temizlenmiş olması sorunsuz bir ödeme deneyimi sağlar.

AÖF KAYIT YENİLEMEDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Kayıt yenileme işlemleri belirtilen tarihler dışında yapılamaz.

Ders ekleme veya silme işlemi, ödeme yapıldıktan sonra geçerli olur.

e-Devlet şifresi ile giriş yapan öğrenciler, tüm işlemleri online olarak güvenli bir şekilde tamamlayabilir.

Kayıt yenileme ücretini zamanında ödemeyen öğrenciler, sınav giriş belgelerini alamaz ve derslerine devam edemez.