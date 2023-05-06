Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!
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Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antalyaspor BJK maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...
Antalyaspor Beşiktaş maçı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile devam ediyor.
Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
Antalyaspor Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.
Antalyaspor Beşiktaş maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.