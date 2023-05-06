Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru!

Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antalyaspor BJK maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar...

Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç? Spor Toto Süper Lig'de haftanın önemli mücadelelerinden Antalyaspor Beşiktaş maçı oynanıyor. Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç merak ediliyor. Antalyaspor Beşiktaş canlı maç anlatımı ve Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, canlı maç skoru takip ediliyor. Peki, Antalyaspor BJK maçı kaç kaç? Antalyaspor maçı kaç kaç, bitti mi? İşte Antalyaspor Beşiktaş maçı kaç kaç, bitti mi? Detaylar haberimizde...

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI KAÇ KAÇ?

Antalyaspor Beşiktaş maçı 1-0'lık Antalyaspor üstünlüğü ile devam ediyor.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI CANLI YAYIN

Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Antalyaspor Beşiktaş maçını Bein Sports 1'den canlı olarak izleyebilmeniz için Bein Sports kullanıcısı olmanız gerekmektedir.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı saat 19.00'da başlayacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Antalyaspor Beşiktaş maçı bu akşam saat 19.00'da oynanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Bein Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor Beşiktaş maçı Antalya'da, Antalya Stadyumu'nda oynanacak.