Ankara ve İzmir arasında ulaşımı büyük ölçüde hızlandıracak olan Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) hattı için geri sayım başladı. Türkiye'nin en büyük ulaşım projelerinden biri olan bu hat tamamlandığında, Ankara-İzmir arası seyahat süresi 3 saat 30 dakikaya düşecek. Peki, Ankara-İzmir hızlı tren ne zaman açılacak ve projenin son durumu ne? İşte detaylar…

ANKARA-İZMİR HIZLI TREN NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da birçok hizmet yaptıklarını belirterek, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, AK Parti Sincan İlçe Başkanlığınca, Sincan Belediyesi Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen iftar programına katıldı.

Bakan Uraloğlu burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde AK Parti hükümetleriyle Türkiye'nin her tarafında olduğu gibi Ankara'da da birçok hizmet yaptıklarını dile getirerek, "Ulaştırmanın her alanında, kara yolu, demir yolu, hava yolu, iletişim ve denizcilik anlamında Türkiye'nin her tarafında güzel işler yaptık. Ankara'mızda da birçok iş yaptık. Ankara'mızı bölünmüş yollarla ülkemizin her tarafına bağladık. Doğusundan batısına, kuzeyinden güneyine her tarafa bölünmüş yollarla bağladık." diye konuştu.

Başkenti, hava yoluyla ülkenin her tarafına ve yurt dışındaki merkezlere bağladıklarına işaret eden Uraloğlu, ili yüksek hızlı tren hatlarıyla Eskişehir, İstanbul, Konya, Karaman ve Yozgat'a bağladıklarını belirtti.

Uraloğlu, yüksek hızlı trenle 97 milyon yolcuyu taşıdıklarını ifade ederek, "İnşallah Ankara'yı yüksek hızlı trenle İzmir'e bağlayacağız. İki il arasında 14 saat süren seyahati sadece 3 saat 30 dakikaya indireceğiz." dedi.