Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? 2024 ANKARA TAKSİ ÜCRETLERİ! Ankara taksi indi ücreti kaç TL?

Bugünden itibaren, Ankara'daki taksilerde yeni tarife uygulanmaya başlandı. Vatandaşlar tarafından taksilere ne kadar zam geldiği araştırılmaktadır. Arama motorlarında Ankara'da taksi indi bindi ücreti kaç TL sorgulatılıyor. Peki, Ankara'da taksiye ne kadar zam geldi? Ankara taksi indi ücreti kaç TL? Detaylar haberimizde...

ANKARA'DA TAKSİYE NE KADAR ZAM GELDİ?

Ankara'da taksilerde yeni tarife bugünden itibaren uygulanmaya başlandı. İndi bindi, açılış ve kilometre fiyatlarına yüzde 50'ye yakın zam geldi.

ANKARA'DA TAKSİ İNDİ BİNDİ ÜCRETİ KAÇ TL?

Ankara'daki taksi ücretleri de yeni yıl zamlarından etkilendi. Yeni tarifeye göre indi bindi ücreti 75 TL, açılış ücreti 25 TL, kilometre ücreti ise 20 TL olarak belirlendi. Yapılan yüzde 50'lik zammın ardından taksiciler taksimetrelerini güncellemek için kuyruğa girmek zorunda kaldı.