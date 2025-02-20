Anderlecht Fenerbahçe maçı devam etmeyecek mi?
Anderlecht - Fenerbahçe maçının hakemi, Sandro Scharer, tribünlerdeki olaylar sonrasında soyunma odasına gitti. Peki, Anderlecht Fenerbahçe maçı devam etmeyecek mi?
Anderlecht - Fenerbahçe karşılaşması tribünlerde yaşanan olaylar nedeniyle 7. dakikada durdu ve hakem soyunma odasına gitti. Anderlecht Fenerbahçe maçı devam etmeyecek mi?
ANDERLECHT FENERBAHÇE MAÇI DEVAM ETMEYECEK Mİ?
Anderlecht-Fenerbahçe maçında tribünde çıkan kavga nedeniyle hakemler soyunma odasına gitti. Olaylar sonrası statta anons yapıldı. Futbolcular şu anda koridorda beklemede.
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