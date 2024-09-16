Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir?
''Amortisman ne demektir?'' Sorunun detayları ve cevabı, yarışmanın bu bölümünü izleyenler tarafından yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki, Amortisman ne demektir? İşte sorunun cevabı!
15 Eylül Pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu bölümünde sorulan sorunun cevabı merak konusu oldu. İzleyiciler ve yarışmacılar, sorunun zorluğu ve doğru cevabı hakkında yorumlarda bulundu. Peki, Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir? İşte detaylar...
AMORTİSMAN NE DEMEKTİR?
A) İndirim
B) Yıpranma payı
C) Öz sermaye
D) Taşınmaz
DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.
AMORTİSMAN NE ANLAMA GELİR?
Amortisman, bir şirketin aktiflerinin belirli bir süre zarfında aşınma, yıpranma veya eskiyerek değer kaybetmesi durumunu ifade eder. Bu terim genellikle maliyet muhasebesi ve finansal raporlama alanlarında kullanılır ve bir şirketin mali durumunu değerlendirmek için önemli bir faktördür.