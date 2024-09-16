15 Eylül Pazar akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının bu bölümünde sorulan sorunun cevabı merak konusu oldu. İzleyiciler ve yarışmacılar, sorunun zorluğu ve doğru cevabı hakkında yorumlarda bulundu. Peki, Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir? İşte detaylar...

AMORTİSMAN NE DEMEKTİR?

A) İndirim

B) Yıpranma payı

C) Öz sermaye

D) Taşınmaz

DOĞRU CEVAP: B şıkkıdır.

AMORTİSMAN NE ANLAMA GELİR?

Amortisman, bir şirketin aktiflerinin belirli bir süre zarfında aşınma, yıpranma veya eskiyerek değer kaybetmesi durumunu ifade eder. Bu terim genellikle maliyet muhasebesi ve finansal raporlama alanlarında kullanılır ve bir şirketin mali durumunu değerlendirmek için önemli bir faktördür.