Üye Girişi
Haberler

Altının gramı 1.855 liradan işlem görüyor

Güncelleme:
Abone Ol

Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 1.855 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor.

Dün ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 1,07 düşüşle 1.847 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,4 artışla 1.855 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 3 bin 50 liradan, cumhuriyet altını 12 bin 465 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise şu sıralarda 1987 dolar seviyesinde bulunuyor.

PİYASALAR ABD ENFLASYONUNA ODAKLANDI

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentiler güçlenirken, bugün ABD'de açıklanacak enflasyon verileri yatırımcıların odağına yerleşti. Analistler, ABD'de bugün açıklanacak Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verilerinin varlık fiyatlarındaki oynaklığı artırabileceğini belirterek, piyasa beklentisinin, enerji fiyatlarındaki düşüş nedeniyle enflasyonun aylık bazda değişim göstermeyeceği ve yıllık yüzde 3,1 olacağı yönünde olduğunu söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimali yüzde 50'ye çıkarken, söz konusu indirime mayısta başlama ihtimali yüzde 80 seviyesinde bulunuyor. Fed'in bugün başlayacak ve kararları yarın açıklanacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında politika faizinin yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutulmasına kesin gözüyle bakıldığını belirten analistler, Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmelerinin de büyük önem taşıdığını dile getirdi.

ONS ALTINDA 2 BİN 10 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da ZEW beklenti endeksleri, ABD'de enflasyon verileri ve hazine bütçe dengesi verilerinin takip edileceğini, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 10 ve 2 bin dolar seviyelerinin direnç,1990 ve 1980 dolar seviyelerinin destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA / Döviz

Ekonomi Fed Döviz Finans Ekonomi Haberler

Bakmadan Geçme

Manchester Utd-Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta? Manchester Utd-Bayern Münih hangi kanalda, şifresiz mi? Ogün Samast ismini değiştirecek mi? Ogün Samast'ın yeni adı ne olacak? Faruk Koca kaç yıl ceza alacak? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı, ne kadar ceza alır? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 12 Aralık günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? BUGÜN HANGİ DİZİLER VAR? TV yayın akışı, 12 Aralık bugün hangi diziler var? Bu akşam hangi diziler yayınlanıyor? Kopenhag-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? Kopenhag-Galatasaray hangi kanalda, şifresiz mi? Deniz Yavuzyılmaz kimdir? FOX Çalar Saat konuğu Deniz Yavuzyılmaz kaç yaşında, nereli? Deniz Yavuzyılmaz biyografisi! MÜGE ANLI CANLI İZLE! 12 Aralık Müge Anlı Canlı İzleme Linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? LİG MAÇLARI ERTELENDİ | Süper lig ne zamana kadar ertelendi? TFF lig maçları ertelendi mi? Süper lig maçları neden ertelendi 2023? Halil Umut Meler'e kim saldırdı? Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklandı mı? Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (12 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! Süresiz erteleme ne demek? Süresiz erteleme kaç hafta sürer? Süper Lig maçları ertelendi mi? TFF 1. 2. 3. Lig maçları ne zaman oynanacak? Bu hafta maç yok mu? Ankaragücü küme düşürülecek mi? 12 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 12 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title