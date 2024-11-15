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Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda?

Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda?
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15 Kasım Cuma günü altın piyasası hakkında merak edilenler bu haberde! Altının düşüş nedeni ve yükseleceği konusundaki tahminler inceleniyor. Altın yatırımcıları için önemli bilgiler içeriyor. Peki, Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda? İşte detaylar!

Altın fiyatlarındaki düşüş ve 15 Kasım 2024 itibarıyla altın piyasasının son durumu, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarındaki düşüş vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Altın fiyatlarının artıp artmayacağı merak ediliyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını ne kadar olacak? sorusunun cevabı araştırılıyor. Altın fiyatları düşecek mi yoksa yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda? Detaylar haberimizde...

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başladı. Saat 09.01 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 değer kazanarak 2 bin 836lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 825 liradan satılıyor.

Altın neden düşüyor, yükselecek mi? 15 Kasım Cuma altın piyasası ne durumda?

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 19 bin 296 liradan satılıyor.

DÖVİZ FİYATLARI NE OLDU?

Güçlenen dolar ve yükselen tahvil faizleri ile alternatif maliyeti artan altının ons fiyatında düşüş eğilimi beşinci işlem gününe taşınırken, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,7 değer kaybıyla 2 bin 556 dolardan işlem görüyor.

Güncel altın ve döviz fiyatlarını öğrenmek için tıklayınız.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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