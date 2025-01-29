Altın fiyatları yükseldi mi? 29 Ocak çeyrek altın, gram altın ve yarım altın ne kadar?

29 Ocak Çeyrek altın ve gram altın ne kadar olduğu araştırılıyor. Bugün altın fiyatları ne kadar oldu ve cumhuriyet altını ne kadar soruları sıklıkla gündeme geliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? merak ediliyor. Çeyrek altın, ata altın, büyük altın ve tam altın ne kadar? Bugün altın fiyatları ne kadar oldu? Detaylar haberimizdedir…

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram Altın, alış 3.163,9 TL, satış 3.164,3 TL.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek Altın, alış 5.035,8 TL, satış 5.161,7 TL.

BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Yarım Altın, alış 10.071,6 TL, satış 10.323,4 TL.

Cumhuriyet Altını, alış 21.012,5 TL, satış 21.330,1 TL.