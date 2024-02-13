Alper Gezeravcı YUA Yönetim Kurulu'na mı atandı? Resmi Gazete'de yayınlanan karar ne? Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, uzun süredir yurdun gündem maddelerinden birini oluşturuyor. Uzaya çıkan ilk Türk unvanı ile göğüs kabartan Gezeravcı yurda yeniden ayak bastı. Büyük bir coşkuyla karşılanan Gezeravcı atandı mı? Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Gezeravcı'nın yeni unvanı ne oldu? Alper Gezeravcı Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyesi mi oldu? İşte detaylar…

ALPER GEZERAVCI YUA YÖNETİM KURULUNA MI ATANDI?

Türkiye, 20 Ocak 2024 günü bir tarihi gururu daha yaşadı. Alper Gezeravcı, ilk Türk astronot olarak uzaya gitti. Burada türlü deneyler gerçekleştiren Gezeravcı, yurtta göğüs kabarttı. Uzaya götürdüğü Türk bayrağını geri döndüğünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hediye etti. Uzaydaki sürecinde sıkça merak edilen ve sıkça araştırılan Alper Gezeravcı tam olarak 18 gün uzayda kaldı. Türkiye'ye dönen Alper Gezeravcı hakkında bir yeni gelişme daha yaşandı. Bu kapsamda Resmi Gazete'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararı yayınlandı. Karara göre Türkiye Uzay Ajansı Yönetim Kurulu üyeliğine 6 yeni isim atandı. Bu isimlerden biri de Alper Gezeravcı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gereğinde yönetim kurulu üyesi olarak ataması yapılan diğer 5 üye ise şu şekilde; Alper Güzel, Mustafa Arif Karabeyoğlu, Elvan Kuzucu Hıdır, Mustafa Nefes ve İsmail Doğan oldu.