Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı?

Ali Koç neden sahaya girdi? Ali Koç hak mahrumiyeti cezası var mı? soruları gündeme geliyor. Sahada Ali Koç'un yere düştüğü anlar dikkat çekti. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe ile 2-2 berabere kaldıkları maçta deplasman tribününü ziyaret ettiği esnada arkadan gelen bir kişinin saldırısına uğradı. Ali Koç neden saha girdi? Detaylar haberimizdedir...

ALİ KOÇ NEDEN SAHAYA GİRDİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe-Fenerbahçe maçında bazı Fenerbahçeli taraftarların stadyuma girememesi sebebiyle deplasman tribününe gitti. Koç, konu hakkında stadyuma girebilen Fenerbahçeli taraftarlar ile görüştü. Ali Koç'un taraftarlarla görüşme yaptığı anlarda Göztepe tribünlerinden Ali Koç'a bazı yabancı maddeler atıldı.

Öte yandan tribünden sahaya giren bir kişi, arkadan gelerek Ali Koç'a saldırdı. Ali Koç yere düşerken, güvenlik görevlileri saldırgana müdahale etti. Olayın ardından duraklatılan maç, Koç'un soyunma odasına gitmesiyle kaldığı yerden devam etti.

Ali Koç'a saldıran şahıs, güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirilirken, dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Koç'a saldıran kişinin akreditasyon kartlı olduğu görüldü.

GÖZALTINA ALINDI

Sports Digitale'den Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Göztepe-Fenerbahçe maçında sarı-lacivertli takımın başkanı Ali Koç'a saldıran akreditasyon kartlı şahıs gözaltına alındı.