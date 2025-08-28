Futbolseverler ve yerel spor camiası, kulübün yönetiminde bulunan isimleri yakından araştırıyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi kayıtlarına göre Alemdağ Spor Kulübü Başkanı Tunçay Meriç'tir. Spora verdiği destekle tanınan Meriç, kulübün gelişimi ve başarıları için önemli adımlar atan yöneticiler arasında gösteriliyor. Peki, Alemdağ Spor Kulübü Başkanı kim? Tuncay Meriç kimdir? İşte detaylar...

ALEMDAĞ SPOR KULÜBÜ BAŞKANI KİM?

Alemdağ Spor Kulübü, Çekmeköy Belediyesi'ne bağlı bir spor kulübü olarak İstanbul amatör futbol liglerinde mücadele ediyor. Özellikle genç futbolculara sunduğu fırsatlarla dikkat çeken kulüp, bölgedeki futbol kültürüne önemli katkılar sağlıyor.

Kulübün başkanı olan Tuncay Meriç, TFF kayıtlarında resmi olarak Alemdağ Spor Kulübü Başkanı olarak yer alıyor.

TUNCAY MERİÇ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

DHA'da yer alan habere göre olay, saat 21.00 sıralarında Çekmeköy Güngören Mahallesi Tolgahan Sokak'taki bir kafede meydana geldi. Saldırgan olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay sırasında kafede bulunan Bekir Kaya yaşananları şöyle anlattı:

"Ben arkadaşlarımla kafede oturuyordum. Lavaboya kalktım. Olayın olduğu kafede maç özeti izleniyordu, ben de ona dalmıştım. Tartışma olmadı, hiçbir diyalog yaşanmadı. Bir anda genç, orta yaşlarda bir kişi yanındakine silah doğrultarak sıktı. O anda herkes kaçıştı, ben de yere yattım."