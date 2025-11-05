Haberler

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir

Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir Haber Videosunu İzle
Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Victor Osimhen bu akşam Ajax karşısında atacağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yaparsa da zirveye oturacak.

  • Victor Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu geride bıraktı.
  • Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak; hat-trick yapması durumunda Milan Baros'un 12 gol rekoruna ortak olacak.
  • Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşan Osimhen, kulüp tarihinde 6. sırada yer alıyor.

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya çok yakın. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor.

BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI

Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı tarihte 6. sırada bulunuyor.

HEDEFTE KEWELL, HAGI VE JARDEL VAR

Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yapması durumunda ise zirveye çıkacak ve Baros'un (12 gol) rekoruna ortak olacak.

OKAN BURUK'UN EN GÜVENDİĞİ İSİM

Ajax deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak olan Osimhen'in formu, teknik direktör Okan Buruk'un da en çok güvendiği unsur. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün Hollanda'da da ağları sarsarak Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmasını bekliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Hat Holding ve Investco Holding'e kayyum atandı

2 holdinge kayyum atandı
Bu bir ilk! New York'ta belediye başkanlığını Müslüman Zohran Mamdani kazandı

Trump'a büyük şok! Seçimi tehditler savurduğu Müslüman aday kazandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Evi ateşe verip 2 jandarmayı bıçakla yaralayan şüpheli vurularak etkisiz hale getirildi

Yaptıkları sabrı taşırdı, en sonunda vurularak öldürüldü
Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı

Yürek yakan anlar! Saatlerce annesinin başında ağladı
Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti

Bir süredir tedavi görüyordu! Bekir Bozdağ'ın son hali dikkat çekti
Ülkeyi karıştıran skandal! Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile yakalandı

Kadın gardiyan, cezaevi mescidinde mahkum ile basıldı
Arsenal şov yaptı! Şampiyonlar Ligi'nde rekorların gecesi

Bu nasıl bir maç böyle? Rekorlar üst üste
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Başörtülü üniversite öğrencisi hocasının hakaretine uğradı: Bu şekilde temizlikçiye benziyorsun

Başörtülü öğrenciye mide bulandıran sözler! Cezası ağır oldu
Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu

Markette eski eşini göğsünden bıçakladı, polisi arayıp teslim oldu
Dünyada bir tek Isparta'da var! İzinsiz girmenin cezası bir servet değerinde

Dünyada sadece o ilimizde var! İzinsiz girmenin cezası bir servet
Liverpool, Courtois engelini zor da olsa geçerek Real Madrid'i devirdi ve 3 puana ulaştı

Bu adam daha ne yapsın? Tek başına tarihi farkı önledi
Bosna Hersek'te huzurevinde yangın: 9 ölü, 20 yaralı

Huzurevinde çıkan yangında 9 kişi feci şekilde can verdi
Fatih Terim'in yeni adresi açıklandı

Fatih Terim'in yeni takımı açıklandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.