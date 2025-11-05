Alarmları kurun! Osimhen bu akşam tarih yazabilir
Victor Osimhen bu akşam Ajax karşısında atacağı 1 gole Kewell'ı, iki gole Hagi ve Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yaparsa da zirveye oturacak.
- Victor Osimhen, Avrupa kupalarında üst üste 7 maçta gol atarak Burak Yılmaz'ın 6 maçlık rekorunu geride bıraktı.
- Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak; hat-trick yapması durumunda Milan Baros'un 12 gol rekoruna ortak olacak.
- Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşan Osimhen, kulüp tarihinde 6. sırada yer alıyor.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen, Avrupa arenasında tarih yazmaya çok yakın. Nijeryalı forvet, Avrupa kupalarındaki performansıyla efsanelerin arasına girmeye hazırlanıyor.
BURAK YILMAZ'I GERİDE BIRAKTI
Avrupa'da üst üste 7 maçta gol atan Osimhen, 6 maçlık serisiyle rekoru elinde bulunduran Burak Yılmaz'ı geride bıraktı. Galatasaray formasıyla Avrupa kupalarında toplam 9 gole ulaşan yıldız futbolcu, sarı-kırmızılı tarihte 6. sırada bulunuyor.
HEDEFTE KEWELL, HAGI VE JARDEL VAR
Osimhen, Ajax karşısında gol atarsa Harry Kewell'ı, iki gol bulursa Hagi ve Mário Jardel'i yakalayacak. Hat-trick yapması durumunda ise zirveye çıkacak ve Baros'un (12 gol) rekoruna ortak olacak.
OKAN BURUK'UN EN GÜVENDİĞİ İSİM
Ajax deplasmanında Galatasaray'ın en büyük kozu olacak olan Osimhen'in formu, teknik direktör Okan Buruk'un da en çok güvendiği unsur. Taraftarlar, Nijeryalı golcünün Hollanda'da da ağları sarsarak Galatasaray tarihine adını altın harflerle yazdırmasını bekliyor.