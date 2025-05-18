ALANYASPOR BEŞİKTAŞ maçı canlı anlatım! Alanyaspor Beşiktaş ilk 11'ler

ALANYASPOR BEŞİKTAŞ maçı canlı anlatım! Alanyaspor Beşiktaş ilk 11'ler
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Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım ile Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında sahadaki her gelişmeyi anbean takip edebilirsiniz. Taraftarlar, "Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım" aramalarıyla karşılaşmanın gidişatını, atılan golleri, kartları ve önemli pozisyonları öğrenmek istiyor. Bu kritik mücadelede neler yaşanıyor? İşte Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım detayları...

18 Mayıs 2025 Pazar günü saat 19.00'da başlayan mücadele, Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanıyor. Avrupa kupalarına katılım hedefi olan Beşiktaş ile ligde kalma mücadelesi veren Alanyaspor'un karşı karşıya geldiği bu maçta, futbolseverler Alanyaspor Beşiktaş maçı canlı anlatım ile tüm gelişmeleri anlık olarak takip edebiliyor.

İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul, Fatih Aksoy, Lima, Aliti, Hadergjonaj, Janvier, Richard, Yusuf Özdemir, Cordova, Hwang, Sporar.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Joao Mario, Amir, Rashica, Rafa, Mustafa, Immobile.

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