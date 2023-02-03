Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun transfer olduğu Al Nassr takımının maçının detayları merak ediliyor. Futbolseverler heyecanla Ronaldo'nun yeni takımının maçını bekliyor. Peki, Al Fateh - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Fateh - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir?

Ronaldo'nun yeni takımı olan Al Nassr'ın maçı merak edilenler arasında yer alıyor. Futbolseverlerin gündeminde yer alan Al Nassr takımı, Al Fateh ile karşı karşıya gelecek. Merak edilenler arasında ise Al Fateh - Al Nassr maçı hangi kanalda? Al Fateh - Al Nassr ne zaman, saat kaçta? Al Fateh - Al Nassr maçı nereden CANLI izlenir? soruları yer alıyor. Detaylar haberimizde.

AL NASSR - AL FATEH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Al Nassr - Al Fateh maçı 3 Şubat günü saat 18.00'de oynanacak.

AL NASSR - AL FATEH MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Nassr - Al Fateh maçı Suudi Arabistan kanalı S Sport ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.