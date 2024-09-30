Geçtiğimiz günlerde bazı Akbank müşterileri, banka hesaplarının ele geçirildiği, adlarına izinsiz kredi çekildiği ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak başka kişilere yüklü miktarda para transfer edildiği iddialarını dile getirmişti. Bu olaylar, sosyal medyada ve çeşitli basın-yayın organlarında geniş yankı uyandırmıştı. Vatandaşlar, Akbank olayının detaylarını merak ediyor. Sosyal medya hesaplarından şikayetlerini dile getiren yüzlerce müşteri mağduriyetini paylaştı. Peki, Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?

AKBANK OLAYI NEDİR?

Milyonlarca liralık bir dolandırıcılığın söz konusu olduğu iddiaları kamuoyunda büyük bir endişe yaratmıştı. İddiaların ardından Akbank, konuya ilişkin bir açıklama yaparak tüm bu suçlamaları yalanladı.

AKBANK MÜŞTERİLERİ DOLANDIRILDI MI?

Hesaplarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve adlarına kredi çekildiğini belirten çok sayıda kişi sesini duyurmaya çalışırken son olarak bir müşteri ise 700 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını ifade etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan bahsedilen iddiaları yalanlayan Akbank yaptığı açıklamada gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını belirtti.