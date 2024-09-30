Üye Girişi
Haberler

Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?

Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akbank ile ilgili bir olay gündeme geldi. Akbank'ın resmi açıklamasına göre, iddialar üzerine yapılan detaylı incelemelerde olayların herhangi bir siber saldırı ya da teknik güvenlik açığından kaynaklanmadığı, aksine sosyal mühendislik adı verilen yöntemlerle gerçekleştirildiği tespit edildi. Peki, Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı? İşte detaylar!

Geçtiğimiz günlerde bazı Akbank müşterileri, banka hesaplarının ele geçirildiği, adlarına izinsiz kredi çekildiği ve mobil bankacılık hesaplarına izinsiz erişim sağlanarak başka kişilere yüklü miktarda para transfer edildiği iddialarını dile getirmişti. Bu olaylar, sosyal medyada ve çeşitli basın-yayın organlarında geniş yankı uyandırmıştı. Vatandaşlar, Akbank olayının detaylarını merak ediyor. Sosyal medya hesaplarından şikayetlerini dile getiren yüzlerce müşteri mağduriyetini paylaştı. Peki, Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?

AKBANK OLAYI NEDİR?

Milyonlarca liralık bir dolandırıcılığın söz konusu olduğu iddiaları kamuoyunda büyük bir endişe yaratmıştı. İddiaların ardından Akbank, konuya ilişkin bir açıklama yaparak tüm bu suçlamaları yalanladı.

Akbank olayı nedir? Akbank müşterileri dolandırıldı mı?

AKBANK MÜŞTERİLERİ DOLANDIRILDI MI?

Hesaplarının izinsiz bir şekilde kullanıldığını ve adlarına kredi çekildiğini belirten çok sayıda kişi sesini duyurmaya çalışırken son olarak bir müşteri ise 700 bin TL'lik mağduriyet yaşadığını ifade etmişti. Bazı basın yayın organlarında da yer alan ve milyonlarca liralık bir vurgundan bahsedilen iddiaları yalanlayan Akbank yaptığı açıklamada gerçekleştirilen incelemelerde söz konusu vakaların sosyal mühendislik yöntemleriyle gerçekleştirildiği sonucuna ulaştıklarını belirtti.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem

Hakan Binbaşgil Soğuk Haber 3-sayfa Finans Akbank

25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

Karadeniz'in incisinde utandıran manzara! Bakanlık inceleme başlattı

 AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci partisinden istifa etti

Oğlunu gerekçe gösterip istifa etti, sonraki hareketi kafaları karıştırdı
Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre vatandaşı zehirliyorlar

Bunların tamamına yakını aynı zincir marketten çıktı! Göz göre göre zehirliyorlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
John Wick 4 filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? John Wick 4 filmi ne zaman, nerede çekildi? KPSS ön lisans branş bazında sıralama öğrenme ekranı (TIKLAYINIZ) Kayserispor Beşiktaş ilk 11'i! Beşiktaş'ın Kayserispor maçı 11'i belli oldu mu, ilk 11'de kimler var? CANLI maç izle! (KAYSERİSPOR BEŞİKTAŞ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Kayserispor Beşiktaş maçı nereden izlenir? Van uçuşlar iptal mi? Van Ferit Melen Havalimanı yangın söndü mü? Ali Altun neden öldü, hasta mıydı? Ali Altun kimdir? Akbank hesaplardan para mı çekildi? Akbank "izinsiz kredi ve para transferi" açıklaması! AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci kaç yaşında, nereli? Ahmet Zenbilci hesabını neden kapattı? 1 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Yengeç, İkizler, Boğa burcu yorumu! 1 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Ahmet Zenbilci oğlu kimdir, Ahmet Zenbilci oğlu ne yaptı? Ahu Tuğba ne zaman öldü? Ahu Tuğba neden, nasıl öldü?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });