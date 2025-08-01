Akaryakıt'a zam! 1 Ağustos AKARYAKIT FİYATLARI ne oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

Akaryakıt'a zam! 1 Ağustos AKARYAKIT FİYATLARI ne oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?
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Benzin ve motorin fiyatlarına zam mı geliyor? 1 Ağustos gece yarısı itibarıyla sürücülerin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına önemli bir artış bekleniyor. Peki, Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?

Benzin ve motorine zam gelecek mi? sorusu, artan döviz kuru ve petrol fiyatlarıyla yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz hafta pompaya 44 kuruşluk zam olarak yansıyan fiyat artışlarının ardından, bu gece yarısından sonra yeni bir zam dalgası daha geliyor. Sektör kaynaklarına göre, benzin ve motorin fiyatlarında 1 liranın üzerinde bir zam bekleniyor. Peki, 1 Ağustos AKARYAKIT FİYATLARI ne oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi, kaç TL oldu?

AKARYAKIT FİYATLARI NE OLDU?

Petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki dalgalanma, 1 Ağustos 2025 gecesi benzin ve motorin fiyatlarına zam olarak yansıyacak. Sektör temsilcileri, bu gece yarısından sonra litre fiyatına 1 TL'yi aşan bir artış yapılacağını belirtiyor.

Akaryakıt'a zam! 1 Ağustos AKARYAKIT FİYATLARI ne oldu? Benzin ve motorine ne kadar zam geldi?

BENZİN VE MOTORİNE NE KADAR ZAM GELDİ?

Zam sonrası bazı illerde motorin fiyatı 57 TL'yi, benzin ise 55 TL'yi aşacak. Geçen hafta uygulanan 44 kuruşluk zamma ek olarak bu artış, yaz döneminde artan taşımacılık talebi ve küresel enerji piyasasındaki hareketlilikle doğrudan ilişkilendiriliyor.

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
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