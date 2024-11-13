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Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır?

Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır?
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Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman ve hangi tarihte yapılacağı merak edilirken, Ajet kampanya şartları birçok kişi tarafından araştırılıyor. Havayolu şirketleri, yolcularına cazip fırsatlar sunan kampanyalarla yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Ajet'in 2024 yılı için düzenlediği kampanya, tatilciler tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Peki, Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde?

Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır? Ajet havayolu, yeni bir kampanya ile dikkatleri üzerine çekti. Ajet kampanyasının tarihleri, kullanım koşulları ve avantajlarıyla ilgili detaylar, havayolu şirketinin resmi internet sitesinde yer alıyor. Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman? Detaylar haberimizdedir…

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI NE ZAMAN?

Ajet kampanyasından yararlanabilmek için biletlerinizi 13 – 15 Kasım 2024 tarihleri arasında almanız gerekmektedir. Uçuşlarınız ise 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 tarihleri arasında gerçekleşmelidir.

Kampanyalar, havayolu şirketleri ve yolcular için çeşitli avantajlar sunar. İşte bu avantajlardan bazıları:

  • Ulaşılabilir Fiyatlar
  • Havayolu Şirketlerinin Tanıtımı
  • Seyahat Kültürünü Teşvik Eder
  • Sadık Müşteri Kazanımı
  • Durgun Sezonları Canlandırır

Ajet uçak bileti kampanyası ne zaman, hangi tarihlerde? Ajet kampanya şartları nedir, nasıl kullanılır?

AJET UÇAK BİLETİ KAMPANYASI KULLANIM KOŞULLARI

Ajet'in yeni kampanyası, biletleri 699 TL'den başlayan fiyatlarla sunuyor. Kampanya satışları, 13 Kasım 2024 tarihinde Türkiye yerel saatiyle 00:00'da başlayacak ve uçuş tarihleri 20 Kasım 2024 – 15 Ocak 2025 arasında olacak.

Kampanya, sadece Basic paket ücreti ile sınırlı olup, yalnızca Ajet.com ve Ajet Mobil uygulamalarında geçerli. Kampanya kapsamında sunulan ücretler, vergi ve harçlar dahil olup, yurt içi direkt uçuşlar (KKTC hariç) için geçerlidir. Ayrıca, biletler iade edilemez ve değişikliklerde %100 ceza uygulanmaktadır.

Bu kampanyada toplamda 131.000 adet koltuk sunulacak ve kampanyalı biletler sınırlı sayıda olup, süre dolmadan tükenebilir. Kampanya diğer indirimlerle birleştirilemez.

Ajet, kampanyayla ilgili koşullarda değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem
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